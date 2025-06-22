"Иран убивал тысячи американцев". Трамп заявил, что США вырвали "бомбу" из рук Тегерана
Соединенным Штатам Америки вчера удалось "вырвать бомбу из рук Ирана". Это произошло до того, как Тегеран успел ее использовать.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть Truth Social.
Трамп отметил, что Иран убил и покалечил тысячи американцев. Более того, президент США вспомнил, что однажды даже было захвачено американское посольство, расположенное в Тегеране.
"Вчера мы достигли впечатляющего военного успеха, вырвав "бомбу" прямо из их рук (а они бы ее использовали, если бы могли!)", - отметил глава США.
Атака США на Иран
Израиль начал военную операцию под названием "Львиный народ" 13 июня. В течение недели армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже нанесла серии ударов по военным и ядерным объектам Ирана.
Среди целей были иранские топ-командиры и физики-ядерщики, которые участвовали в развитии ядерной программы страны. На днях в Израиле заявили, что не прекратят операцию, пока не достигнут всех поставленных целей.
В течение некоторого времени продолжались размышления, присоединятся ли США к действиям Израиля, а уже в ночь на 22 июня стало известно, что Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану.
Президент Дональд Трамп охарактеризовал операцию как"впечатляющий военный успех" и даже пригрозил продолжить удары, если Тегеран не вернется за стол переговоров по новой ядерной сделке.
Как сообщается, для атак использовались сверхтяжелые противобункерные авиабомбы GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), способные проникать сквозь толстые защитные конструкции. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что все три цели получили существенные разрушения.
Заметим, что несмотря на предупреждение США о нежелательности ответа, Тегеран заявил, что все же готовит ответ на американскую атаку.
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