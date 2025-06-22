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"Иран убивал тысячи американцев". Трамп заявил, что США вырвали "бомбу" из рук Тегерана

Иран, Воскресенье 22 июня 2025 21:34
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"Иран убивал тысячи американцев". Трамп заявил, что США вырвали "бомбу" из рук Тегерана Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенным Штатам Америки вчера удалось "вырвать бомбу из рук Ирана". Это произошло до того, как Тегеран успел ее использовать.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть Truth Social.

Трамп отметил, что Иран убил и покалечил тысячи американцев. Более того, президент США вспомнил, что однажды даже было захвачено американское посольство, расположенное в Тегеране.

"Вчера мы достигли впечатляющего военного успеха, вырвав "бомбу" прямо из их рук (а они бы ее использовали, если бы могли!)", - отметил глава США.

Атака США на Иран

Израиль начал военную операцию под названием "Львиный народ" 13 июня. В течение недели армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже нанесла серии ударов по военным и ядерным объектам Ирана.

Среди целей были иранские топ-командиры и физики-ядерщики, которые участвовали в развитии ядерной программы страны. На днях в Израиле заявили, что не прекратят операцию, пока не достигнут всех поставленных целей.

В течение некоторого времени продолжались размышления, присоединятся ли США к действиям Израиля, а уже в ночь на 22 июня стало известно, что Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану.

Президент Дональд Трамп охарактеризовал операцию как"впечатляющий военный успех" и даже пригрозил продолжить удары, если Тегеран не вернется за стол переговоров по новой ядерной сделке.

Как сообщается, для атак использовались сверхтяжелые противобункерные авиабомбы GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), способные проникать сквозь толстые защитные конструкции. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что все три цели получили существенные разрушения.

Заметим, что несмотря на предупреждение США о нежелательности ответа, Тегеран заявил, что все же готовит ответ на американскую атаку.

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