Іран стверджує, що не причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль

Місія Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявила про непричетність Тегерана до масштабного нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль, що призвело до війни та величезної кількості жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому іранська сторона виступила із заявою про виправдання дій бойовиків при цьому вторгненні в суботу, 8 жовтня - Тегеран назвав їх "законним захистом".

"Рішучі заходи, вжиті Палестиною, є повністю законним захистом від семи десятиліть репресивної окупації та огидних злочинів, скоєних нелегітимним сіоністським режимом", - зазначається в заяві місії Ірану при ООН.

За словами представників Місії Ірану в ООН, "успіх" операції ХАМАС обумовлений тим, що вона стала несподіванкою, і це зробило вторгнення "найбільшим провалом" ізраїльських безпекових організацій.

"Вони намагаються виправдати свою невдачу і приписати її розвідувальним можливостям Ірану та оперативному плануванню... Їм дуже важко прийняти той факт, що у розвідувальній спільноті розповідають, що вони зазнали поразки від палестинського угруповання", - йдеться у заяві іранської Місії.

Підтримка Іраном угруповання ХАМАС

Іран не приховує своєї підтримки ХАМАС, фінансування та озброєння цього угруповання та ще одного палестинської бойової організації "Ісламський джихад".

Раніше, ще в перший день вторгнення терористів з території сектору Гази 7 жовтня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що у бойовиків ХАМАС є покровителі в Ірані.

Додамо, що за даними Wall Street Journal, представники іранських спецслужб допомогли бойовикам ХАМАС спланувати атаку на Ізраїль, а також дали дозвіл на її проведення під час зустрічі в Бейруті на початку жовтня.