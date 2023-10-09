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Иран утверждает, что не причастен к нападению ХАМАС на Израиль

Понедельник 09 октября 2023 09:42
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Иран утверждает, что не причастен к нападению ХАМАС на Израиль Фото: Иран заявляет о своей непричастности к планам ХАМАС напасть на Израиль (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Миссия Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) заявила о не причастности Тегерана к масштабному нападению группировки ХАМАС на Израиль, что привело к войне и огромному количеству жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом иранская сторона выступила с заявлением об оправдании действий боевиков при этом вторжении в субботу, 8 октября - Тегеран назвал их "законной защитой".

"Решительные меры, принятые Палестиной, представляют собой полностью законную защиту от семи десятилетий репрессивной оккупации и отвратительных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом", - указывается в заявлении миссии Ирана при ООН.

По словам представителей Миссии Ирана в ООН, "успех" операции ХАМАС обусловлен тем, что она стала неожиданностью, и это сделало вторжение "самым большим провалом" израильских организаций безопасности.

"Они пытаются оправдать свою неудачу и приписать ее разведывательным возможностям Ирана и оперативному планированию... Им очень трудно принять тот факт, что в разведывательном сообществе рассказывают, что они потерпели поражение от палестинской группировки", - идет речь в заявлении иранской Миссии.

Поддержка Ираном группировки ХАМАС

Иран не скрывает своей поддержки ХАМАС, финансирования и вооружения этой группировки и еще одной палестинской боевой организации "Исламский джихад".

Ранее, еще в первый день вторжения террористов с территории сектора Газы 7 октября, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у боевиков ХАМАС есть покровители в Иране.

Добавим, что по данным Wall Street Journal, представители иранских спецслужб помогли боевикам ХАМАСа спланировать атаку на Израиль, а также дали разрешение на ее проведение в ходе встречи в Бейруте в начале октября.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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