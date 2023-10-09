Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль, і дав старт вторгненню, - WSJ

Представники іранських спецслужб допомогли бойовикам ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль та дали дозвіл на її проведення під час зустрічі у Бейруті на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

За словами ряду джерел видання, офіцери іранського "Корпуса вартових ісламської революції" (КСІР) працювали з ХАМАСом з серпня над розробкою плану серії повітряних, наземних та морських вторгнень.

Деталі операції були уточнені в ході кількох зустрічей у Бейруті, на яких були присутні офіцери КВІР та представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, включаючи ХАМАС та "Хезболлу".

Офіційні особи США заявили, що не виявили поки що жодних доказів причетності Тегерана до вторгнення. Однак європейський урядовець і радник сирійського уряду підтвердили інформацію про участь Ірану у підготовці до нападу.

Пряма участь Ірану вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході. Більш широкий план КВІР полягає в тому, щоб створити загрозу для Ізраїлю з кількох напрямків.

За даними джерел, Іран відклав інші регіональні конфлікти, зокрема протистояння із Саудівською Аравією в Ємені, щоб направити ресурси КВІР на координацію, фінансування та озброєння ХАМАСу та "Хезболли".

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю

Терористи ХАМАС 7 жовтня проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Незабаром Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Додамо, що через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.