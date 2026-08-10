Іран шантажує Україну "компенсацією" за удар по кораблю на Каспії

Іран хоче компенсації від України

Іран вимагає від України компенсації за удар по іранському судну в Каспійському морі.

"Ми дуже чітко, швидко та рішуче заявили про нашу позицію та оприлюднили заяву. Ми й надалі вважаємо, що нас не переконали твердження української сторони про те, що цей акт був ненавмисним", - заявив Багеї.

Іран посилається на заяви українських посадовців щодо самого факту атаки.

"Ми почули їхні слова, але враховуючи визнання високопосадовців України того, що таку атаку було здійснено, вони неодмінно мають компенсувати це. Звісно, якщо вони не компенсують, ми самі компенсуємо", - каже представник МЗС Ірану.

Багеї не уточнив, що саме Тегеран має на увазі під власною "компенсацією" у випадку відмови України.

Удари України по Каспію

Нагадаємо, наприкінці липня президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні далекобійні удари ЗСУ в акваторії Каспійського моря.

Цілями стали:

військовий корабель,

судна, що транспортували військові вантажі з Ірану.

Також Іран звинуватив Україну в атаці на своє торговельне судно та повідомив про одного загиблого та одного пораненого члена екіпажу. Також Тегеран заявив про право на удар у відповідь.

Крім того, 28 липня т.в.о. голови МЗС Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану.