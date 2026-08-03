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В Ірані заявили, що були готові атакувати Україну

23:06 03.08.2026 Пн
2 хв
Що змусило Тегеран відмовитися від нібито запланованого удару по Україні?
aimg Марія Науменко
В Ірані заявили, що були готові атакувати Україну Фото: іранські військові на тлі зображення ракет та карти Ірану (Getty Images)
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Після атаки на іранське судно в Каспійському морі Іран нібито був готовий завдати удару по Україні. Втім, зрештою від цього плану відмовилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

Іранський чиновник Мохсен Резаї заявив, що розглядав можливість удару по трьох об'єктах на території України.

Однак, за його словами, від цього плану відмовились після того, як Україна нібито принесла вибачення.

"Ми були готові завдати удару по трьох об'єктах на території України, але після того, як країна принесла вибачення, ми скасували атаку", - зазначив він.

Як зазначає видання, слова Резаї пролунали на тлі погроз Тегерана відповісти на атаку наприкінці липня на іранське судно в Каспійському морі.

Погрози Україні з боку Ірану

Нагадаємо, 26 липня Іран звинуватив Україну в нібито атаці на цивільне судно в Каспійському морі, заявивши про одного загиблого та одного пораненого моряка.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив про успішний далекобійний удар по судну, яке, за його словами, використовували для транспортування військових вантажів до Росії.

За даними ЗМІ, Іран розглядав можливість завдати ракетного удару по одному з українських морських портів у відповідь на інцидент у Каспійському морі.

Після цього глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою. Він наголосив, що дії України спрямовані виключно на захист від російської агресії, та закликав Іран припинити підтримку війни РФ.

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