Иран шантажирует Украину "компенсацией" за удар по кораблю на Каспии

Иран хочет компенсации от Украины

Иран требует от Украины компенсации за удар по иранскому судну в Каспийском море.

"Мы очень четко, быстро и решительно заявили о нашей позиции и обнародовали заявление. Мы и дальше считаем, что нас не убедили утверждение украинской стороны о том, что этот акт был непреднамеренным", - заявил Багеи.

Иран ссылается на заявления украинских чиновников по поводу самого факта атаки.

"Мы услышали их слова, но учитывая признание чиновников Украины того, что такая атака была совершена, они непременно должны компенсировать это. Конечно, если они не компенсируют, мы сами компенсируем", - говорит представитель МИД Ирана.

Багеи не уточнил, что именно Тегеран подразумевает под собственной "компенсацией" в случае отказа Украины.

Удары Украины по Каспию

Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных дальнобойных ударах ВСУ в акватории Каспийского моря.

Целями стали:

военный корабль,

суда, транспортировавшие военные грузы из Ирана.

Также Иран обвинил Украину в атаке на свое торговое судно и сообщил об одном погибшем и одном раненом члене экипажа. Тегеран заявил о праве на ответный удар.

Кроме того, 28 июля и.о. главы МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана.