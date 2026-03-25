Иран раскритиковал 15-пунктный мирный план США и выдвинул свои требования, - СМИ

17:34 25.03.2026 Ср
Тегеран требует остановить атаки и гарантий, что война не повторится
aimg Мария Науменко
Фото: флаг Ирана (Getty Images)

Иран раскритиковал 15-пунктный мирный план США, назвав его "чрезмерным", и выдвинул собственные условия для прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам иранского источника, Тегеран ознакомился с предложением президента США Дональда Трампа, однако не считает его приемлемым в нынешнем виде.

"Иран прекратит войну в выбранное им время только при условии выполнения своих требований", - подчеркнул собеседник издания.

Он также подчеркнул, что Тегеран "не позволит президенту США Трампу диктовать сроки окончания войны".

По словам чиновника, Иран уже передал Вашингтону через посредника, что будет продолжать защищаться.

Первым условием Тегерана для прекращения войны названо полное прекращение атак на Иран.

Еще одним требованием является гарантированная компенсация за убытки, которые Иран понес во время боевых действий.

Что известно о 15-пунктном плане Трампа

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, который имеет целью прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.

Среди ключевых предложений - передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана.

Отдельное место в плане занимает ситуация вокруг Ормузского пролива, который фактически оказался заблокированным после начала военной операции США и Израиля.

