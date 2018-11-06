Иран просит ООН отреагировать на новые санкции США

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Иран призвал ООН отреагировать на введение США новых санкций против страны

Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу просит международное сообщество отреагировать на новые санкции США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу постпред Ирана отметил, что санкции, введенные чтобы подавить нефтяную и судоходную промышленность Ирана, нарушают резолюцию Совета Безопасности.

"Безответственное поведение США требует коллективного ответа от международного сообщества с целью поддержать верховенство закона, предотвратить подрыв дипломатии и защитить многосторонность", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не собирается ограничиваться сегодняшним возобновлением санкций против Ирана.

Вместе с тем, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.