ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Иран просит ООН отреагировать на новые санкции США

Новости » Политика    06.11.2018 - 02:45
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Иран призвал ООН отреагировать на введение США новых санкций против страны

Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу просит международное сообщество отреагировать на новые санкции США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу постпред Ирана отметил, что санкции, введенные чтобы подавить нефтяную и судоходную промышленность Ирана, нарушают резолюцию Совета Безопасности.

"Безответственное поведение США требует коллективного ответа от международного сообщества с целью поддержать верховенство закона, предотвратить подрыв дипломатии и защитить многосторонность", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не собирается ограничиваться сегодняшним возобновлением санкций против Ирана.

Вместе с тем, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Трамп может назвать имя нового постпреда в ООН на этой неделе США вывели из-под санкций против Ирана АЭС "Бушер"
Новости Украины ООНСоединенные Штаты АмерикиИранСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь