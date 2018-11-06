Санкции США не мешают Ирану продавать нефть

Фото: Ешак Джахангірі (wikipedia.org)

Иранский вице-президент все же призвал европейские страны, которые выступают против американских антииранских санкций, усиливать торговое сотрудничество с Тегераном

Иран заявил, что способен и дальше продавать достаточный объем нефти, несмотря на американские санкции. Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на агенство Reuters, которое ссылается на заявление иранского вице-президента Ешака Джахангири.

"Американцы постоянно говорят, что уменьшат объемы продаж иранской нефти до нуля, однако, я должен заявить, что на самом деле мы способны и дальше продавать необходимое для нас количество этого ресурса", - говорится в заявлении Джахангири.

Однако он все же призвал европейские страны, которые выступают против американских антииранских санкций, усиливать торговое сотрудничество с Тегераном, чтобы поддержать нефтяную отрасль этого государства.

Напомним, ранее постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу попросил международное сообщество отреагировать на новые санкции США.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не собирается ограничиваться сегодняшним возобновлением санкций против Ирана.