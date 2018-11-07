Іран закликав Росію та Саудівську Аравію скоротити видобуток нафти

Фото: Хусейн Каземпур (alternet.org)

За словами представника Ірану, після того як Росія і Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, ціни на неї впали на 15 доларів

Росія і Саудівська Аравія мають скоротити видобуток нафти до рівня 1 млн барелів на день. Про це заявив представник Ірану в ОПЕК Хусейн Каземпур, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

"Ці двоє повинні скоротити (видобуток, - ред). Мінімум, до якого вони повинні скоротити - 1 млн барелів на день", - сказав він.

За словами представника Ірану, після того як Росія і Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, ціни на неї впали на 15 доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що країни ОПЕК і ті, які не входять в картель держави можуть повернуться до обмежень видобутку нафти в 2019 році, щоб запобігти можливе формування надлишку пропозиції на ринку.

Зазначимо, раніше Іран заявив, що здатний і далі продавати достатній обсяг нафти, незважаючи на американські санкції.

Нагадаємо, постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу попросив міжнародне співтовариство відреагувати на нові санкції США.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон не збирається обмежуватися сьогоднішнім відновленням санкцій проти Ірану.