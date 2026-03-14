ua en ru
Сб, 14 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ракета влучила у посольство США у Багдаді: спалахнула пожежа, - АР

07:30 14.03.2026 Сб
2 хв
Посольст США в Іраку було атаковане неодноразово
aimg Маловічко Юлія
Ракета влучила у посольство США у Багдаді: спалахнула пожежа, - АР Фото: посольство США у Багдаді (Getty Umages)

На території посольства США в Багдаді ракета влучила у вертолітний майданчик. Над дипломатичним комплексом піднявся стовп диму.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише АР.

Читайте також: Удар по військовій базі в Іраку: загинув французький солдат, ще шестеро поранені

Про удар ракети виданню повідомили два представники іракських сил безпеки.

На відео, оприлюдненому Associated Press, видно, як у суботу вранці над територією дипломатичної місії піднімається стовп диму.

Ракета влучила у посольство США у Багдаді: спалахнула пожежа, - АРФото: посольство США у Багдаді (Getty Images)

Комплекс американського посольства в іракській столиці є одним із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі. Раніше він неодноразово ставав ціллю для ракетних ударів та атак безпілотників, які, за даними влади, здійснюють пов’язані з Іраном воєнізовані угруповання.

У посольстві США в Багдаді поки що не коментували інцидент.

Напередодні, у п’ятницю, дипмісія оновила попередження щодо безпеки для Іраку до четвертого рівня. У повідомленні зазначалося, що Іран і пов’язані з ним ополчення раніше здійснювали атаки на громадян США, їхні інтереси та інфраструктуру і можуть продовжувати такі дії.

Атаки на дипустанови США

Зазначимо, що посольства США на Близкому Сході Іран

Як відомо, Ірак також став майданчиком для війни США та Ізраїлю з Іраном. Тегран завдає ударів по американським військовим базам та ушукоджує інші об'єкти, пов'язані з Америкою.

Також повідомлялось, що на днях Вашингтон евакуював своїх дипломатів з посольства США у Кувейті, який також опинився втягнутий у війну з Іраном, виступаючи проти Тегерана.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ірак Іран
Новини
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком