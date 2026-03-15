UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп погрожує повторним ударом по острову Харг, попри обіцянки Ірану помститися

07:30 15.03.2026 Нд
2 хв
Президент США також сподівається, що країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, повинні допомогти забезпечити її безпеку
aimg Маловічко Юлія
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригрозив новими ударами по іранському острову Харг, який є ключовим центром експорту іранської нафти. За його словами, якщо Тегеран спробує заблокувати Ормузьку протоку, США можуть завдати нових атак.

Американський лідер написав, що країни, які отримують нафту через цю протоку, повинні допомогти забезпечити її безпеку. Він висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави відправлять туди свої військові кораблі для охорони морських шляхів.

Іран обіцяє ескалацію

У відповідь Іран заявив, що посилить свої атаки після американських ударів по їхніх об’єктах. За даними ЗМІ, іранські сили вже запускали ракети та безпілотники, зокрема по енергетичній інфраструктурі в регіоні та по дипломатичних об’єктах США.

Також повідомлялося про атаки на енергетичні об’єкти в ОАЕ та інші цілі, пов’язані зі США. Іран попередив цивільних залишати райони, пов’язані з американськими інтересами.

Чому Ормузька протока важлива

Ормузька протока є одним із найважливіших морських шляхів у світі:

  • через неї проходить близько 20% світових поставок нафти і значна частина LNG,

  • вона з’єднує Перську затоку з Індійським океаном.

Будь-які перебої з судноплавством у цій зоні можуть суттєво вплинути на світові енергетичні ринки та спричинити зростання цін на нафту.

Напередодні Трамп заявив, що американські війська здійснили одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу- унаслідок атаки було знищено всі військові цілі на острівці Харг.

При цьому зазначив, що "з міркувань пристойності" вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові. Хоча додав, що є умова, за якої рішення може змінитися.

Кілька днів тому американський лідер також заявив, що США фактично перемогли у війні проти Ірану. Тепер питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
