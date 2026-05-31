Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Іран показав катер з ракетами, що б'ють на 700 кілометрів (відео)

03:28 31.05.2026 Нд
2 хв
Цей катер цілком відповідає концепції "москітного флоту", на який робить ставку Тегеран
aimg Пилип Бойко
Фото: іранський флот (Getty Images)

В Ірані представили невеликий катер оснащений ракетним комплексом. Він здатен нести велику загрозу американським бойовим кораблям чи іншим противникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) публічно представив новий швидкий ударний катер із ракетним озброєнням, названий "27 Раджаб".

Цей малопомітний корабель (ймовірно, з корпусом тримарана/катамарана), може нести дві крилаті ракети з дальністю польоту 700 км і витримувати хвилі висотою 3 метри.

Такий катер відповідає класичній асиметричній доктрині Ірану "москітного флоту": дешеві, швидкі, масові катери, призначені для загрози великим військовим кораблям у Перській затоці та Ормузькій протоці.

Чи є цей катер на озброєнні КВІР і скільки їх штук вже зібрано залишається невідомим.

Яка ситуація з протистоянням США та Ірану

Не дивлячись на припинення вогнію США двічі за останні дні атакували Іран. Один з ударів прийшовся по військовому об'єкту, що "становив загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці". Також були збиті декілька дронів.

А ще Трамп окреслив "червоні лінії", за якою переговори з Іраном стануть неможливими. Мова йде про умови, які Штати будуть вважати неприйнятними, а угода буде невигідною.

