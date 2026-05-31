Иран показал катер с ракетами, бьющими на 700 километров (видео)

В Иране представили небольшой катер оснащен ракетным комплексом. Он способен нести большую угрозу американским боевым кораблям или другим противникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) публично представил новый быстрый ударный катер с ракетным вооружением, названный "27 Раджаб".
Этот малозаметный корабль (вероятно, с корпусом тримарана/катамарана), может нести две крылатые ракеты с дальностью полета 700 км и выдерживать волны высотой 3 метра.
Такой катер соответствует классической асимметричной доктрине Ирана "москитного флота": дешевые, быстрые, массовые катера, предназначенные для угрозы крупным военным кораблям в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Есть ли этот катер на вооружении КСИР и сколько их штук уже собрано остается неизвестным.
Несмотря на прекращение огня, США дважды за последние дни атаковали Иран. Один из ударов пришёлся по военному объекту, который "представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе". Также были сбиты несколько дронов.
А еще Трамп очертил "красные линии", за которой переговоры с Ираном станут невозможными. Речь идет об условиях, которые Штаты будут считать неприемлемыми, а сделка будет невыгодной.