Іран показав катер з ракетами, що б'ють на 700 кілометрів (відео)

03:28 31.05.2026 Нд
2 хв
Цей катер цілком відповідає концепції "москітного флоту", на який робить ставку Тегеран
aimg Пилип Бойко
Іран показав катер з ракетами, що б'ють на 700 кілометрів (відео) Фото: іранський флот (Getty Images)
В Ірані представили невеликий катер оснащений ракетним комплексом. Він здатен нести велику загрозу американським бойовим кораблям чи іншим противникам.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) публічно представив новий швидкий ударний катер із ракетним озброєнням, названий "27 Раджаб".

Цей малопомітний корабель (ймовірно, з корпусом тримарана/катамарана), може нести дві крилаті ракети з дальністю польоту 700 км і витримувати хвилі висотою 3 метри.

Такий катер відповідає класичній асиметричній доктрині Ірану "москітного флоту": дешеві, швидкі, масові катери, призначені для загрози великим військовим кораблям у Перській затоці та Ормузькій протоці.

Чи є цей катер на озброєнні КВІР і скільки їх штук вже зібрано залишається невідомим.

Яка ситуація з протистоянням США та Ірану

Не дивлячись на припинення вогнію США двічі за останні дні атакували Іран. Один з ударів прийшовся по військовому об'єкту, що "становив загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці". Також були збиті декілька дронів.

А ще Трамп окреслив "червоні лінії", за якою переговори з Іраном стануть неможливими. Мова йде про умови, які Штати будуть вважати неприйнятними, а угода буде невигідною.

Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
