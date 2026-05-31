Иран показал катер с ракетами, бьющими на 700 километров (видео)

03:28 31.05.2026 Вс
2 мин
Этот катер вполне соответствует концепции "москитного флота", на который делает ставку Тегеран
Филипп Бойко
Фото: иранский флот (Getty Images)
В Иране представили небольшой катер оснащен ракетным комплексом. Он способен нести большую угрозу американским боевым кораблям или другим противникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) публично представил новый быстрый ударный катер с ракетным вооружением, названный "27 Раджаб".

Этот малозаметный корабль (вероятно, с корпусом тримарана/катамарана), может нести две крылатые ракеты с дальностью полета 700 км и выдерживать волны высотой 3 метра.

Такой катер соответствует классической асимметричной доктрине Ирана "москитного флота": дешевые, быстрые, массовые катера, предназначенные для угрозы крупным военным кораблям в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Есть ли этот катер на вооружении КСИР и сколько их штук уже собрано остается неизвестным.

Какова ситуация с противостоянием США и Ирана

Несмотря на прекращение огня, США дважды за последние дни атаковали Иран. Один из ударов пришёлся по военному объекту, который "представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе". Также были сбиты несколько дронов.

А еще Трамп очертил "красные линии", за которой переговоры с Ираном станут невозможными. Речь идет об условиях, которые Штаты будут считать неприемлемыми, а сделка будет невыгодной.

