Иран показал катер с ракетами, бьющими на 700 километров (видео)
В Иране представили небольшой катер оснащен ракетным комплексом. Он способен нести большую угрозу американским боевым кораблям или другим противникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) публично представил новый быстрый ударный катер с ракетным вооружением, названный "27 Раджаб".
Этот малозаметный корабль (вероятно, с корпусом тримарана/катамарана), может нести две крылатые ракеты с дальностью полета 700 км и выдерживать волны высотой 3 метра.
Такой катер соответствует классической асимметричной доктрине Ирана "москитного флота": дешевые, быстрые, массовые катера, предназначенные для угрозы крупным военным кораблям в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Есть ли этот катер на вооружении КСИР и сколько их штук уже собрано остается неизвестным.
Какова ситуация с противостоянием США и Ирана
Несмотря на прекращение огня, США дважды за последние дни атаковали Иран. Один из ударов пришёлся по военному объекту, который "представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе". Также были сбиты несколько дронов.
А еще Трамп очертил "красные линии", за которой переговоры с Ираном станут невозможными. Речь идет об условиях, которые Штаты будут считать неприемлемыми, а сделка будет невыгодной.