Іран погрожує завдати ще більшого удару, якщо Ізраїль помститься за атаку

За словами начальника штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммада Багері, відповідь Тегерана буде "набагато масштабнішою, ніж сьогоднішні військові дії, якщо Ізраїль помститься Ірану".

Він також заявив іранському державному телебаченню, що Тегеран попередив Вашингтон, що будь-яка підтримка ізраїльських заходів у відповідь призведе "до результатів", маючи на увазі можливість завдання ударів по базах США на Близькому Сході, які також "є ціллю".

Іранські чиновники додали, що сусідні країни у регіоні були поінформовані про підготовку атаки по Ізраїль за кілька днів до ударів.

Виступаючи перед іноземними послами в Тегерані, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан сказав, що Іран також повідомив Штати, що його удари по Ізраїлю будуть "обмеженими", і будуть спрямовані "на самооборону".

Що кажуть в Ізраїлі про масштабну іранську атаку

Ізраїльські офіційні особи заявили, що оборонна система країни "Залізний купол" витримала серйозне випробування під час атаки Ірану у ніч проти 14 квітня, перехопивши 99% із 300 цілей "різного типу", спрямованих на неї.

За словами речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, Корпус вартових Ісламської революції Ірану запустив 170 безпілотних літальних апаратів, понад 120 балістичних ракет і понад 30 крилатих ракет, передає ABC.

Також представник ЦАХАЛ зазначив, що "99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені", що є "дуже важливим стратегічним досягненням".

Хагарі сказав, що іранська атака призвела лише до однієї постраждалої в Ізраїлі - це 10-річна дівчинка, яка була важко поранена через влучання уламка, ймовірно, перехопленої ракети.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку з боку Ірану. За його словами, Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що Італія скликала термінове засідання G7, щоб обговорити загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скликав на вівторок онлайн-зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Також повідомлялося, що 14 квітня "Група семи" (G7) зробила спільну заяву після онлайн-зустрічі щодо атаки Ірану на Ізраїль. На іранську атаку також відреагували в НАТО.

Вдень 14 квітня американський телеканал CNN з посиланням на ізраїльське джерело повідомив, що Ізраїль відповість Ірану, але масштаби відповіді будуть визначені на засіданні військового кабінету.

Водночас, за даними The Guardian, США вже попередили Ізраїль, що не будуть брати участь в ізраїльській відповіді. Як писало CNN, у неділю ввечері засідання військового кабінету Ізраїлю закінчилося без рішення щодо відповіді на напад Ірану.