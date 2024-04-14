В Ізраїлі закінчилось засідання військового кабінету: чи є рішення про відповідь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я думаю, що Ізраїль чітко дав нам зрозуміти, що вони не шукають значної ескалації з Іраном. Це не те, чого вони прагнуть. Вони прагнуть захистити себе і захистити себе", - сказав представник адміністрації.

Окремо анонімний високопоставлений представник адміністрації американського президента Джо Байдена розповів, що ізраїльський чиновник повідомив Сполученим Штатам, що Ізраїль не прагне до значної ескалації протистояння з Іраном.

За даними анонімного джерела видання, кабінет міністрів Ізраїля сповнений рішучості відповісти, але ще не визначився з термінами й масштабами відповіді.

Нагадаємо, що міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц заявив раніше в неділю, що Ізраїль "вимагатиме від Ірану ціну в такий спосіб і в такий час, який їх влаштує".

Напад Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Допомагали Ізраїлю у перехопленні іранських дронів та ракет сили США та Британії.

Як заявляв прес-секретар ізраїльської армії Даніель Хагарі, внаслідок удару завдано незначної шкоди військовій базі на півдні Ізраїлю. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вдень 14 квітня американський телеканал CNN з посиланням на ізраїльське джерело повідомив, що Ізраїль відповість Ірану, але масштаби відповіді будуть визначені на засіданні військового кабінету.

Водночас, за даними The Guardian, США вже попередили Ізраїль, що не будуть брати участь в ізраїльській відповіді.

Детальніше про причини конфлікту між Ізраїлем та Іраном - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.