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Італія скликала термінове засідання G7 через атаку Ірану на Ізраїль

Італія, Неділя 14 квітня 2024 16:10
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Італія скликала термінове засідання G7 через атаку Ірану на Ізраїль Фото: G7 збереться на засідання через іранську атаку на Ізраїль (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Італія скликала термінове засідання "Групи семи" (G7) після повітряної атаки Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву італійського головування.

"Італійське головування в G7 скликало на сьогодні зустріч лідерів у дистанційному форматі, щоб обговорити напад Ірану на Ізраїль", - йдеться у заяві.

G7 - це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. До G7 входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада. Також участь у засідання G7 бере керівництво ЄС.

Іран атакував Ізраїль

Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю великою кількістю ударних безпілотників і ракет. Як заявляв прес-секретар ізраїльської армії Даніель Хагарі, внаслідок удару завдано незначної шкоди військовій базі на півдні Ізраїлю. Також була інформація про кількох постраждалих серед цивільного населення.

Відбивати іранську атаку Ізраїлю допомагали сили США та Британії. Також повідомлялося, що іранські безпілотники збивала ППО Йорданії.

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

За даними західних ЗМІ, Ізраїль планує відповісти на іранську атаку, але масштаби відповіді ще не визначені. Водночас США попередили Ізраїль, що не будуть брати в цьому участі.

Що цьому передувало

По іранському консульству у столиці Сирії 1 квітня було завдано ракетного удару. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше семеро іранських чиновників, у тому числі два високопоставлені генерали. Іран звинуватив в атаці Ізраїль та пообіцяв відповісти на неї.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Іран Ізраїль G7
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