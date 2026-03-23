Іран погрожує замінувати всю Перську затоку та назвав умову

"Будь-яка спроба ворога атакувати іранське узбережжя або острови, відповідно до загальноприйнятої військової практики, призведе до мінування всіх шляхів доступу та ліній зв'язку в Перській затоці різними типами морських мін", - йдеться у заяві уряду Ірану.

У Тегерані додали, що у такому разі вся Перська затока надовго опиниться в ситуації, подібній до Ормузької протоки, та буде практично заблокована, і відповідальність за усі наслідки лежатиме на країнах-агресорах.

Зазначається, що раніше Іран дозволив деяким дружнім країнам, включаючи Китай, Індію та Пакистан, використовувати Ормузьку протоку для проходу своїх суден.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень ЗМІ щодо планів США окупувати, або блокувати стратегічно важливий іранський острів Харг, щоб змусити Тегеран знову відкрити життєво важливий водний шлях.

"Свобода судноплавства не може існувати без свободи торгівлі. Поважайте ці обидві цінності, або не очікуйте жодного", - підсумував глава МЗС Ірану Сеїд Аббас Арагчі.