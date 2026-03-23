RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран угрожает заминировать весь Персидский залив и назвал условие

10:56 23.03.2026 Пн
2 мин
Что Иран считает для себя "красными линиями"?
aimg Константин Широкун
Фото: Иран угрожает заминировать весь Персидский залив (Getty Images)

Тегеран угрожает установить морские мины и полностью заблокировать весь Персидский залив и Ормузский пролив в частности, если США и союзники попытаются атаковать побережье Ирана.

"Любая попытка врага атаковать иранское побережье или острова, в соответствии с общепринятой военной практикой, приведет к минированию всех путей доступа и линий связи в Персидском заливе различными типами морских мин", - говорится в заявлении правительства Ирана.

В Тегеране добавили, что в таком случае весь Персидский залив надолго окажется в ситуации, подобной Ормузскому проливу, и будет практически заблокирован, и ответственность за все последствия будет лежать на странах-агрессорах.

Отмечается, что ранее Иран разрешил некоторым дружественным странам, включая Китай, Индию и Пакистан, использовать Ормузский пролив для прохода своих судов.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о планах США оккупировать, или блокировать стратегически важный иранский остров Харг, чтобы заставить Тегеран вновь открыть жизненно важный водный путь.

"Свобода судоходства не может существовать без свободы торговли. Уважайте эти обе ценности, или не ожидайте ни одного", - подытожил глава МИД Ирана Сеид Аббас Арагчи.

Что предшествовало

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану. Он пригрозил атаковать иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет "полностью открыт" в течение 48 часов.

В ответ Иран обещает погрузить во тьму страны Персидского залива, если Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям.

Также в Иране отметили, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства за исключением судов, связанных с "врагами" Ирана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
