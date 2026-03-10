ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Ударю в 20 разів сильніше": Трамп пригрозив Ірану за зупинку нафти через Ормузьку протоку

04:58 10.03.2026 Вт
2 хв
Трамп вирішив переграти Іран?
aimg Едуард Ткач
"Ударю в 20 разів сильніше": Трамп пригрозив Ірану за зупинку нафти через Ормузьку протоку Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдасть по Ірану в 20 разів сильнішого удару, якщо Тегеран спробує зупинити постачання нафти через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

Читайте також: "Суто оборонна" місія: Макрон заявив про розгортання флоту в Ормузькій протоці

"Якщо Іран зробить які-небудь дії, які зупинять потік нафти в Ормузькій протоці, США завдадуть йому удару в двадцять разів сильніше, ніж до цього", - пише Трамп.

Він додав, що крім цього США знищать легкодоступні цілі, які зроблять відновлення Ірану практично неможливим.

"Смерть, вогонь і лють обрушаться на нього (Іран - ред.) - але я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося", - ідеться в публікації.

Трамп назвав своє попередження "подарунком США Китаю і всім країнам, які активно використовують Ормузьку протоку". Американський президент висловив сподівання, що "цей жест буде високо оцінений".

Зазначимо, що Ормузька протока - це один із найважливіших енергетичних вузлів світу, через який проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Китай і низка інших азіатських економік залежать від поставок сирої нафти і природного газу цим водним шляхом, який практично закритий від початку операції США проти Ірану.

Чим загрожує перекриття Ормузької протоки

Нагадаємо, що Іран у відповідь на операцію США та Ізраїлю, практично заблокував Ормузьку протоку. Станом на ранок 9 березня рух суден через неї скоротився на 90%. Крім того, цієї ж доби ціна на нафту Brent перевалила за 115 доларів за барель.

На тлі цього президент США Дональд Трамп припустив, що війна проти Ірану близька до завершення, після чого ціни на нафту пішли вниз.

Водночас КВІР виставив ультиматум європейським і арабським країнам. Згідно із заявою, Іран дозволить вільний прохід у протоці, але за умови, якщо країни виженуть зі своїх держав послів Ізраїлю і США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Трамп натякнув, що частину санкцій проти РФ може зняти назавжди
Трамп натякнув, що частину санкцій проти РФ може зняти назавжди
Аналітика
Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським