"Ударю в 20 разів сильніше": Трамп пригрозив Ірану за зупинку нафти через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдасть по Ірану в 20 разів сильнішого удару, якщо Тегеран спробує зупинити постачання нафти через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social .

"Якщо Іран зробить які-небудь дії, які зупинять потік нафти в Ормузькій протоці, США завдадуть йому удару в двадцять разів сильніше, ніж до цього", - пише Трамп.

Він додав, що крім цього США знищать легкодоступні цілі, які зроблять відновлення Ірану практично неможливим.

"Смерть, вогонь і лють обрушаться на нього (Іран - ред.) - але я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося", - ідеться в публікації.

Трамп назвав своє попередження "подарунком США Китаю і всім країнам, які активно використовують Ормузьку протоку". Американський президент висловив сподівання, що "цей жест буде високо оцінений".

Зазначимо, що Ормузька протока - це один із найважливіших енергетичних вузлів світу, через який проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Китай і низка інших азіатських економік залежать від поставок сирої нафти і природного газу цим водним шляхом, який практично закритий від початку операції США проти Ірану.