Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Іран погодився передати збагачений уран Росії як частину мирної угоди зі США - ЗМІ

04:54 19.05.2026 Вт
2 хв
За даними ЗМІ, це одна з ключових умов Тегерана
aimg Катерина Коваль
Фото: іранська ядерна програма (Getty Images)

Іран погодився на тривале заморожування ядерної програми за умови передачі 400 кг високозбагаченого урану Росії, а не США. Це одна з ключових деталей переглянутої іранської мирної пропозиції, переданої Вашингтону через Пакистан.

Що пропонує Іран

За даними витоків до Al Arabiya, переглянута іранська пропозиція передбачає тривале багатоетапне перемир'я з політичним формулюванням, яке дозволило б Тегерану "зберегти лице".

Ядерну програму Іран готовий заморозити, але не ліквідувати. 400 кг високозбагаченого урану мають бути передані Росії.

Щодо Ормузької протоки - Іран пропонує поступове і безпечне відкриття за участю Пакистану та Оману як гарантів. При цьому морський маршрут пропонується відокремити від ядерного питання.

Складніші питання, як от ядерна програма та збагачення урану, відкладаються до наступних раундів переговорів.

Позиція США

Американський чиновник, за даними Axios, вважає переглянуту пропозицію лише незначним покращенням порівняно з попередньою версією — недостатнім для досягнення угоди. Вашингтон наразі погодився розморозити лише чверть заморожених іранських активів, Тегеран просить переглянути цю позицію.

Іранське агентство Tasnim повідомило, що США погодилися на тимчасове виключення з нафтових санкцій під час переговорів — іранська сторона це не підтвердила.

В Ізраїлі занепокоєні можливістю того, що Трамп укладе з Тегераном компромісну угоду без вирішення ключових безпекових питань.

Всередині адміністрації Трампа також немає єдності, частина посадовців, зокрема представники Пентагону, підтримують жорсткішу лінію щодо Ірану, інші виступають за дипломатію.

Трамп тим часом заявив, що "час для Ірану добігає кінця" і пригрозив наслідками у разі відмови від "вигіднішої угоди", водночас очікує на оновлену пропозицію від Тегерана.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІранЯдерна зброя