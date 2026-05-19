Иран согласился передать обогащенный уран России как часть мирного соглашения с США - СМИ

Что предлагает Иран

По данным утечек в Al Arabiya, пересмотренное иранское предложение предусматривает длительное многоэтапное перемирие с политической формулировкой, которое позволило бы Тегерану "сохранить лицо".

Ядерную программу Иран готов заморозить, но не ликвидировать. 400 кг высокообогащенного урана должны быть переданы России.

По Ормузскому проливу - Иран предлагает постепенное и безопасное открытие с участием Пакистана и Омана как гарантов. При этом морской маршрут предлагается отделить от ядерного вопроса.

Более сложные вопросы, такие как ядерная программа и обогащение урана, откладываются до следующих раундов переговоров.

Позиция США

Американский чиновник, по данным Axios, считает пересмотренное предложение лишь незначительным улучшением по сравнению с предыдущей версией - недостаточным для достижения соглашения. Вашингтон пока согласился разморозить лишь четверть замороженных иранских активов, Тегеран просит пересмотреть эту позицию.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что США согласились на временное исключение из нефтяных санкций во время переговоров - иранская сторона это не подтвердила.