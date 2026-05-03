UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Іран погодився обговорювати свою ядерну програму на переговорах зі США, - Al Arabiya

21:00 03.05.2026 Нд
2 хв
На що тепер готовий піти Іран для укладення угоди зі США?
aimg Едуард Ткач
Фото: у Тегерані бачать ще варіанти, як можна закінчити війну зі США (Getty Images)

Іран вирішив відмовитися від деяких своїх колишніх умов і погодився винести ядерну програму країни на стіл переговорів зі США.

За словами джерел, Іран погодився обговорити свою ядерну програму, запропонувавши обмежити збагачення урану до 3,5%, а також поступово скоротити наявні запаси збагаченого урану.

Крім того, переглянута угода включає також пропозицію поступового відновлення роботи Ормузької протоки в обмін на зняття американської блокади.

Джерела також сказали, що Тегеран відмовився від своєї вимоги про виведення американських військ з регіону. Тепер замість цього Іран прагне покласти край нарощуванню військової потужності США навколо своїх кордонів, а також домогтися міжнародних гарантій, що нападів у майбутньому не буде.

Що передувало

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили вчора, що Іран передав США новий варіант мирної угоди про припинення війни. Він передбачав негайне припинення блокади Ормузької протоки з обох боків, але відмовляв переговори щодо ядерної програми.

Трохи пізніше після цієї новини президент США Дональд Трамп спілкувався з журналістами. Не встигнувши ще вивчити пропозицію, він висловив сумніви, що запропоновані умови підійдуть. До речі, просто зараз медіа пишуть, що Іран уже отримав відповідь США і вивчає її, після чого буде дана вже відповідь Тегерана.

Також ми писали, що сьогодні глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Під час спілкування він зазначив, що ФРН теж закликає Тегеран відмовитися від ядерної зброї і відкрити Ормузьку протоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІран