Іран погодився обговорювати свою ядерну програму на переговорах зі США, - Al Arabiya

Що передувало

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили вчора, що Іран передав США новий варіант мирної угоди про припинення війни. Він передбачав негайне припинення блокади Ормузької протоки з обох боків, але відмовляв переговори щодо ядерної програми.

Трохи пізніше після цієї новини президент США Дональд Трамп спілкувався з журналістами. Не встигнувши ще вивчити пропозицію, він висловив сумніви, що запропоновані умови підійдуть. До речі, просто зараз медіа пишуть, що Іран уже отримав відповідь США і вивчає її, після чого буде дана вже відповідь Тегерана.

Також ми писали, що сьогодні глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Під час спілкування він зазначив, що ФРН теж закликає Тегеран відмовитися від ядерної зброї і відкрити Ормузьку протоку.