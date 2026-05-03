Иран согласился обсуждать свою ядерную программу на переговорах с США, - Al Arabiya

Что предшествовало

Напомним, в СМИ сообщили вчера, что Иран передал США новый вариант мирной сделки о прекращении войны. Он предусматривал немедленное прекращение блокады Ормузского пролива с обеих сторон, но отказывал переговоры по ядерной программе.

Чуть позже после этой новости президент США Дональд Трамп общался с журналистами. Не успев еще изучить предложение, он высказал сомнения, что предложенные условия подойдут. К слову, прямо сейчас медиа пишут, что Иран уже получил ответ США и изучает его, после чего будет дан уже ответ Тегерана.

Также мы писали, что сегодня глава МИД Германии Йоганн Вадефуль провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. В ходе общения он отметил, что ФРГ тоже призывает Тегеран отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив.