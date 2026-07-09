США другий день поспіль атакують Іран. Тегеран анонсував "відповідь"

У ніч із 8 на 9 липня США знову почали завдавати ударів по Ірану через іранську атаку на комерційні судна 7 липня. Це вже другий день поспіль, коли США завдають ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

"За вказівкою головнокомандувача сили Центрального командування США почали завдавати додаткових ударів по Ірану, щоб ще більше послабити його здатність загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці", - йдеться у заяві.

Там додали, що США притягають Іран до відповідальності "за нещодавню невиправдану агресію проти комерційних судів та цивільних екіпажів", які вільно перемішалися протокою.

Тим часом журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника пише, що атаки в середу були масштабніші, ніж атаки напередодні.

За словами джерела, серед цілей були берегові радари Корпусу вартових ісламської революції, позиції протикорабельних ракет та системи ППО.

Після анонсу атак, іранські ЗМІ почали писати, що у південному місті Чабахарі виникли перебої зі світлом. Зокрема, у Чабахарі та Конараку було чути близько 10 вибухів.

Крім того, вибухи було чути у місті Бушер. Відомо, що там розташована іранська Бушерська атомна електростанція. Але, як уточнювали ЗМІ, електростанція не постраждала.

Що говорить Трамп і що заявили в Ірані

Після нової серії атак президент США Дональд Трамп написав у соцмережах короткий пост, заявивши, що це була "розплата".

"Це була розплата за вчорашнє бомбардування кораблів Іраном. Якщо це повториться, ситуація значно погіршиться", - йдеться у його пості у Truth Social.

Перед публікацією посту Трампа, але вже після нових атак США, в Ірані анонсували атаку у відповідь, про що повідомило видання NourNews.

"Американці повинні знати, що ми завдамо їм нищівного удару і позбавимо їх безпеки, де б вони не перебували у світі", - процитувало медіа голову Комісії з нацбезпеки парламенту Ірану.