Иран начал восстанавливать "ядерку" согласно спутниковым снимкам
Спутниковые снимки, ранее недоступные по требованию правительства США, теперь попали в руки журналистов, которые наглядно убедились, что Тегеран начал возобновлять работу ядерных объектов. Это произошло уже после того, как Иран и Штаты подписали соглашение о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Эта деятельность, по мнению канала, вызывает вопрос о том, нарушил ли Иран меморандум о взаимопонимании, подписанный с США в конце июня – еще до того, как президент Трамп, казалось, сигнализировал о его конце, нанеся новые удары по стране.
Новые снимки за июнь и июль, проанализированные CNN совместно с Институтом науки и международной безопасности, показывают, что Иран, кажется, принимал меры по ремонту и реконструкции объектов, где мог храниться обогащенный уран.
Там сначала построили временные укрытия над отверстиями от ударов, а затем, через несколько недель, когда меморандум все еще действовал, на объектах заметили бетономешалки, а укрытия были сняты и заменены сеткой.
Эксперты говорят, что грузовики являются признаком того, что иранцы намерены закрыть отверстия от ударов США и Израиля. В последние недели возле объектов были четко видны въезжающие и выезжающие из тоннелей транспортные средства.
В частности, речь идет об объекте в поселке Парчин под Тегераном (который во время американской кампании против Ирана поразили много раз) и объекте, известном как "Гора Пиксакс".
Просмотрев спутниковые снимки, журналисты отметили, что другие известные ядерные объекты не казались поврежденными, или, как в Исфахане, была зафиксирована активность ракетных войск Ирана.
Контекст новости
Через несколько месяцев после блокирования Ормузского пролива и взаимных атак США и Иран наконец-то смогли подписать рамочное соглашение, которое продолжило перемирие и открыло сторонам путь для обсуждения всех главных вопросов, чтобы в течение 60 дней заключить финальное соглашение о завершении войны.
Однако впоследствии атаки сторон начались снова. Накануне в США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране.
Также мы писали, что, по данным Axios, США готовятся к возобновлению взаимных атак с Ираном через Ормузский пролив. Новая военная кампания может продлиться как дни, так и месяц.