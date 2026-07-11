ua en ru
Сб, 11 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран начал восстанавливать "ядерку" согласно спутниковым снимкам

00:27 11.07.2026 Сб
2 мин
Где именно Тегеран начал восстановительные работы по ядерной программе?
aimg Филипп Бойко
Иран начал восстанавливать "ядерку" согласно спутниковым снимкам Фото: ракетная программа Ирана (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Спутниковые снимки, ранее недоступные по требованию правительства США, теперь попали в руки журналистов, которые наглядно убедились, что Тегеран начал возобновлять работу ядерных объектов. Это произошло уже после того, как Иран и Штаты подписали соглашение о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Эта деятельность, по мнению канала, вызывает вопрос о том, нарушил ли Иран меморандум о взаимопонимании, подписанный с США в конце июня – еще до того, как президент Трамп, казалось, сигнализировал о его конце, нанеся новые удары по стране.

Новые снимки за июнь и июль, проанализированные CNN совместно с Институтом науки и международной безопасности, показывают, что Иран, кажется, принимал меры по ремонту и реконструкции объектов, где мог храниться обогащенный уран.

Там сначала построили временные укрытия над отверстиями от ударов, а затем, через несколько недель, когда меморандум все еще действовал, на объектах заметили бетономешалки, а укрытия были сняты и заменены сеткой.

Эксперты говорят, что грузовики являются признаком того, что иранцы намерены закрыть отверстия от ударов США и Израиля. В последние недели возле объектов были четко видны въезжающие и выезжающие из тоннелей транспортные средства.

В частности, речь идет об объекте в поселке Парчин под Тегераном (который во время американской кампании против Ирана поразили много раз) и объекте, известном как "Гора Пиксакс".

Просмотрев спутниковые снимки, журналисты отметили, что другие известные ядерные объекты не казались поврежденными, или, как в Исфахане, была зафиксирована активность ракетных войск Ирана.

Контекст новости

Через несколько месяцев после блокирования Ормузского пролива и взаимных атак США и Иран наконец-то смогли подписать рамочное соглашение, которое продолжило перемирие и открыло сторонам путь для обсуждения всех главных вопросов, чтобы в течение 60 дней заключить финальное соглашение о завершении войны.

Однако впоследствии атаки сторон начались снова. Накануне в США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране.

Также мы писали, что, по данным Axios, США готовятся к возобновлению взаимных атак с Ираном через Ормузский пролив. Новая военная кампания может продлиться как дни, так и месяц.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Соединенные Штаты Америки
Новости
Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера с Украиной
Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера с Украиной
Аналитика
"Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников