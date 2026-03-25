Иран начал взимать плату за проход судов через Ормузский пролив: детали схемы

Власти Ирана начали взимать с отдельных судов плату за безопасный проход через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg .

Неофициальные платежи за транзит

В Иране внедрена практика взыскания средств с судов за возможность безопасного прохождения через стратегический морской маршрут - Ормузский пролив.

По данным источников, сумма может достигать 2 млн долларов за один рейс, что фактически формирует неофициальный сбор за транзит.

"Некоторые суда заплатили, хотя механизм не сразу был понятен — в том числе и используемая валюта — и, по словам моряков, это не выглядит систематическим явлением", — пишет издание.

Закрытый процесс и рост напряженности

Источники отмечают, что подобные платежи осуществлялись без публичного раскрытия.

"Отсутствие прозрачности и неопределенность по отношению к тому, кто может стать следующей целью, придают новый уровень напряженности в этом морском коридоре", — говорится в материале.

С начала войны США против Ирана через пролив проходит лишь ограниченное число судов, большинство из которых связано с иранской стороной.

Возможность легализации сборов

По информации собеседников, Тегеран уже обсуждает вариант официального введения подобных платежей в рамках возможных послевоенных договоренностей. Сейчас же оплата взимается в индивидуальном порядке.

Реакция региона и последствия

Представители стран Персидского залива считают такие действия неприемлемыми, поскольку они создают опасный прецедент и могут превратить ключевой маршрут в инструмент давления.

"Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты зависят от этого маршрута для доставки своей нефти на мировые рынки, но сейчас полагаются на альтернативные трубопроводы", — подытожили в Bloomberg.