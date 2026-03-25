Иран начал взимать плату за проход судов через Ормузский пролив: детали схемы
Власти Ирана начали взимать с отдельных судов плату за безопасный проход через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Неофициальные платежи за транзит
В Иране внедрена практика взыскания средств с судов за возможность безопасного прохождения через стратегический морской маршрут - Ормузский пролив.
По данным источников, сумма может достигать 2 млн долларов за один рейс, что фактически формирует неофициальный сбор за транзит.
"Некоторые суда заплатили, хотя механизм не сразу был понятен — в том числе и используемая валюта — и, по словам моряков, это не выглядит систематическим явлением", — пишет издание.
Закрытый процесс и рост напряженности
Источники отмечают, что подобные платежи осуществлялись без публичного раскрытия.
"Отсутствие прозрачности и неопределенность по отношению к тому, кто может стать следующей целью, придают новый уровень напряженности в этом морском коридоре", — говорится в материале.
С начала войны США против Ирана через пролив проходит лишь ограниченное число судов, большинство из которых связано с иранской стороной.
Возможность легализации сборов
По информации собеседников, Тегеран уже обсуждает вариант официального введения подобных платежей в рамках возможных послевоенных договоренностей. Сейчас же оплата взимается в индивидуальном порядке.
Реакция региона и последствия
Представители стран Персидского залива считают такие действия неприемлемыми, поскольку они создают опасный прецедент и могут превратить ключевой маршрут в инструмент давления.
"Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты зависят от этого маршрута для доставки своей нефти на мировые рынки, но сейчас полагаются на альтернативные трубопроводы", — подытожили в Bloomberg.
Напомнаем, что Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман призывает президента США Дональда Трампа не сворачивать военную операцию против Ирана, называя текущую ситуацию "исторической возможностью" для региона Ближнего Востока.
Отметим, что иранские СМИ передают, что США и Израиль атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Исфахане и Хорремшахре.