Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады США, - Bloomberg

21:00 02.05.2026 Сб
2 мин
Иран оказался готов к давлению США?
aimg Эдуард Ткач
Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады США, - Bloomberg Фото: сейчас вопрос в том, кто какая из стран выдержит экономическое давление дольше (Getty Images)
Иран решил начать сокращать добычу нефти из-за военно-морской блокады США в Ормузском проливе, которая ограничила стране торговлю. Однако нюанс в том, что Тегеран подготовлен к такому сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Трамп признал, что США при захвате танкеров с иранской нефтью действуют "как пираты"

Издание пишет, что Иран имеет многолетний опыт подготовки к различным вариантам в подобном сценарии.

Поэтому, как говорит источник, Тегеран заблаговременно сокращает добычу нефти, чтобы не превышать превышать предельные мощности, а не ждать полного заполнения резервуаров.

Кроме того, инженеры научились останавливать скважины без серьезных повреждений и быстро перезапускать их после того, как многолетние санкции и остановки производства привели к циклам сбоев в нефтяной промышленности страны.

"У нас достаточно опыта и знаний. Мы не беспокоимся", - сказал представитель Иранской ассоциации экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни.

Bloomberg уточняет, что эти методы, отработанные в ходе многочисленных войн и санкционных режимов, были усовершенствованы во время первого президентства Дональда Трампа, когда США вышли из иранской ядерной сделки в 2018 году и ввели санкции, которые вынудили Иран резко сократить добычу.

Однако в долгосрочной перспективе эти ограничения оказались далеко не смертельным приговором, и добыча нефти в стране в последующие годы выросла.

При этом иранские чиновник признают, что их постоянные усилия по поддержанию добычи нефти могут быть эффективны лишь в течение определенного периода. Для них вопрос лишь в том, смогут ли они выдержать дольше, чем США, на фоне экономических последствий.

Иран ограничен в доходах от нефти

Напомним, примерно 5 дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось около трех дней до того момента, как нефтяная инфраструктура страны взорвется. В частности, из-за переполнения нефтехранилищ.

Также мы писали, что по оценке Пентагона, Иран за время блокады Оманского залива, которую начали США - потерял уже почти 5 млрд доходов, которую Тегеран мог получить за продажу нефти.

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки НАФТА Иран
Новости
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы