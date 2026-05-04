Трамп пригрозив "стерти Іран з лиця землі" і назвав умову

20:55 04.05.2026 Пн
2 хв
Ба більше, Іран уже запустив ракети по американських союзниках
aimg Анастасія Никончук
Трамп пригрозив "стерти Іран з лиця землі" і назвав умову Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Президент США Дональд Трамп заявив про плани забезпечити супровід американських суден через Ормузьку протоку на тлі загострення напруженості з Іраном і погроз з боку Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Fox News.

Загострення ситуації в Ормузькій протоці

Припинення вогню і тендітні домовленості з Іраном опинилися під тиском після заяв президента США Дональда Трампа про намір провести американські військові та торгові судна через Ормузьку протоку.

Цей маршрут залишається одним із ключових у світовій енергетичній логістиці, проте ситуація в регіоні знову різко загострилася.

За даними Центрального командування США, тривають дії в рамках операції, пов'язаної із забезпеченням безпеки судноплавства й обмеженням можливостей іранських сил у прибережній зоні.

Інциденти та військова присутність

Британський Морський торговельний центр повідомив про атаку групи малих суден на комерційне судно всього за кілька миль від узбережжя Ірану.

Це посилило побоювання з приводу подальшої ескалації в районі протоки.

У відповідь іранські військові заявили, що готові реагувати на будь-які дії американських сил, які увійдуть в акваторію стратегічного маршруту.

Заяви Вашингтона

У США заявили, що вже вживають заходів щодо супроводу суден і перенаправлення комерційного трафіку.

За даними Центрального командування, йдеться про десятки суден, задіяних у логістичних операціях.

Американська сторона також наголосила, що військова присутність у регіоні посилюється, а можливості сил значно розширено за рахунок техніки та авіації, розміщеної на базах у різних частинах світу.

Риторика і переговорний процес

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може зіткнутися з жорсткими наслідками в разі атак на американські судна, водночас наголошуючи на тому, що переговорний процес із Тегераном залишається можливим.

Він також підкреслив, що військовий потенціал США в регіоні дає змогу швидко реагувати на будь-які загрози, а розміщені сили та озброєння перебувають у постійній готовності.

Нагадуємо, що представник Центрального командування США повідомив, що американські ракетні есмінці увійшли в Перську затоку, а також що два торгові судна під прапором США успішно перетнули Ормузьку протоку.

Зазначимо, що в понеділок, 4 травня, Іран завдав удару по Об'єднаних Арабських Еміратах, застосувавши чотири ракети і безпілотники. За наявними даними, три ракети було перехоплено над територіальними водами країни, ще одна впала в море.

Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід Ормузька протока
