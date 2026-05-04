ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп пригрозил "стереть Иран с лица земли" и назвал условие

20:55 04.05.2026 Пн
2 мин
Более того, Иран уже запустил ракеты по американских союзниках
aimg Анастасия Никончук
Трамп пригрозил "стереть Иран с лица земли" и назвал условие Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент США Дональд Трамп заявил о планах обеспечить сопровождение американских судов через Ормузский пролив на фоне обострения напряженности с Ираном и угроз со стороны Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Fox News.

Читайте также: Иран согласился обсуждать свою ядерную программу на переговорах с США, - Al Arabiya

Обострение ситуации в Ормузском проливе

Прекращение огня и хрупкие договоренности с Ираном оказались под давлением после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении провести американские военные и торговые суда через Ормузский пролив.

Этот маршрут остается одним из ключевых в мировой энергетической логистике, однако ситуация в регионе вновь резко обострилась.

По данным Центрального командования США, продолжаются действия в рамках операции, связанной с обеспечением безопасности судоходства и ограничением возможностей иранских сил в прибрежной зоне.

Инциденты и военное присутствие

Британский Морской торговый центр сообщил об атаке группы малых судов на коммерческое судно всего в нескольких милях от побережья Ирана.

Это усилило опасения по поводу дальнейшей эскалации в районе пролива.

В ответ иранские военные заявили, что готовы реагировать на любые действия американских сил, которые войдут в акваторию стратегического маршрута.

Заявления Вашингтона

В США заявили, что уже предпринимаются меры по сопровождению судов и перенаправлению коммерческого трафика.

По данным Центрального командования, речь идет о десятках судов, задействованных в логистических операциях.

Американская сторона также подчеркнула, что военное присутствие в регионе усиливается, а возможности сил значительно расширены за счет техники и авиации, размещенной на базах в разных частях мира.

Риторика и переговорный процесс

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может столкнуться с жесткими последствиями в случае атак на американские суда, одновременно отмечая, что переговорный процесс с Тегераном остается возможным.

Он также подчеркнул, что военный потенциал США в регионе позволяет быстро реагировать на любые угрозы, а размещенные силы и вооружение находятся в постоянной готовности.

Напоминаем, что представитель Центрального командования США сообщил, что американские ракетные эсминцы вошли в Персидский залив, а также что два торговых судна под флагом США успешно пересекли Ормузский пролив.

Отметим, что в понедельник, 4 мая, Иран нанес удар по Объединенным Арабским Эмиратам, применив четыре ракеты и беспилотники. По имеющимся данным, три ракеты были перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток Ормузский пролив
Новости
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Аналитика
Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы