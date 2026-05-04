США направили есмінці в Перську затоку на тлі напруженості з Іраном
Представник Центрального командування США заявив про прохід американських ракетних есмінців до Перської затоки і перетин Ормузької протоки двома торговими суднами США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Американські військові повідомили про захід двох есмінців ВМС США з керованим ракетним озброєнням у Перську затоку.
За даними Центрального командування, їхня присутність пов'язана з операціями із забезпечення безпеки судноплавства і спробами подолання обмежень, які Вашингтон пов'язує з діями Ірану.
Одночасно два торгові судна під прапором США пройшли через Ормузьку протоку, яка залишається ключовим маршрутом для світової енергетичної торгівлі.
Операції та заяви Вашингтона
У Центральному командуванні США заявили, що військові сили підтримують ініціативу президента Дональда Трампа, спрямовану на забезпечення руху комерційних суден у регіоні та відновлення транзиту через Перську затоку.
За їхніми даними, американські кораблі супроводжують торгові судна, а військові дії спрямовані на забезпечення безпеки морських перевезень в умовах нестабільності.
Ризики ескалації в Ормузькій протоці
Ситуація в регіоні залишається напруженою через ризик прямого зіткнення між США та Іраном, особливо на тлі знаходження ракетних суден США в Перській затоці.
Ормузька протока є стратегічним маршрутом, через який проходить значна частина світових поставок нафти і газу, і вже тривалий час працює з перебоями на тлі конфлікту.
Нагадуємо, що 3 травня в районі Ормузької протоки було зафіксовано два інциденти з нападами на торгові судна. За наявними даними, танкер зазнав пошкоджень унаслідок влучання невідомих снарядів приблизно за 78 морських миль на північ від Фуджейри в ОАЕ.
Зазначимо, що парламент Ірану розглядає 12-пунктний план, який передбачає посилення контролю над Ормузькою протокою. Згідно з ініціативою, суднам під ізраїльським прапором може бути назавжди заборонено прохід, а кораблі з країн, які в документі позначені як "ворожі", зможуть перетинати протоку тільки після виплати військових репарацій.