США направили есмінці в Перську затоку на тлі напруженості з Іраном

20:12 04.05.2026 Пн
Обстановка в регіоні залишається напруженою через ризик посилення конфлікту між США та Іраном
aimg Анастасія Никончук
США направили есмінці в Перську затоку на тлі напруженості з Іраном
Представник Центрального командування США заявив про прохід американських ракетних есмінців до Перської затоки і перетин Ормузької протоки двома торговими суднами США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Американські військові повідомили про захід двох есмінців ВМС США з керованим ракетним озброєнням у Перську затоку.

За даними Центрального командування, їхня присутність пов'язана з операціями із забезпечення безпеки судноплавства і спробами подолання обмежень, які Вашингтон пов'язує з діями Ірану.

Одночасно два торгові судна під прапором США пройшли через Ормузьку протоку, яка залишається ключовим маршрутом для світової енергетичної торгівлі.

Операції та заяви Вашингтона

У Центральному командуванні США заявили, що військові сили підтримують ініціативу президента Дональда Трампа, спрямовану на забезпечення руху комерційних суден у регіоні та відновлення транзиту через Перську затоку.

За їхніми даними, американські кораблі супроводжують торгові судна, а військові дії спрямовані на забезпечення безпеки морських перевезень в умовах нестабільності.

Ризики ескалації в Ормузькій протоці

Ситуація в регіоні залишається напруженою через ризик прямого зіткнення між США та Іраном, особливо на тлі знаходження ракетних суден США в Перській затоці.

Ормузька протока є стратегічним маршрутом, через який проходить значна частина світових поставок нафти і газу, і вже тривалий час працює з перебоями на тлі конфлікту.

Нагадуємо, що 3 травня в районі Ормузької протоки було зафіксовано два інциденти з нападами на торгові судна. За наявними даними, танкер зазнав пошкоджень унаслідок влучання невідомих снарядів приблизно за 78 морських миль на північ від Фуджейри в ОАЕ.

Зазначимо, що парламент Ірану розглядає 12-пунктний план, який передбачає посилення контролю над Ормузькою протокою. Згідно з ініціативою, суднам під ізраїльським прапором може бути назавжди заборонено прохід, а кораблі з країн, які в документі позначені як "ворожі", зможуть перетинати протоку тільки після виплати військових репарацій.

