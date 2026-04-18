Иран начал обстреливать суда, которые пытались пройти через Ормузский пролив

14:50 18.04.2026 Сб
2 мин
Сколько судов попало под огонь иранских военных?
aimg Мария Науменко
Иран начал обстреливать суда, которые пытались пройти через Ормузский пролив Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Ситуация в Ормузском проливе обостряется - несколько судов сообщили, что при попытке пройти стратегический маршрут попали под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и BBC.

Читайте также: "Хорошие новости" по Ирану? Трамп намекнул на прогресс в переговорах

Как пишет Reuters, по меньшей мере два торговых судна заявили об обстреле при попытке пройти через Ормузский пролив в субботу, 18 апреля.

Об инциденте сообщили три источника в сфере морской безопасности и судоходства. Обстоятельства происшествия и его последствия пока остаются неизвестными.

В то же время, по информации BBC, один из танкеров попал под обстрел со стороны катеров, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Как сообщает Британская служба по вопросам морской торговли (UKMTO), инцидент произошел примерно в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана. По предварительным данным, танкер и его экипаж не пострадали.

Ситуация в Ормузском проливе

На фоне перемирия между Израилем и "Хезболлой" Иран заявил о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. В то же время США не сняли морскую блокаду.

Несмотря на заявления об открытии, судовладельцы действуют осторожно. Часть танкеров после попыток пройти через пролив разворачивается или останавливается вблизи входа.

Впоследствии в Тегеране заявили, что транзит вернулся к режиму строгого военного контроля. Это объяснили действиями США и морской блокадой, которую там назвали "пиратством".

