Іран після майже трьох місяців ізоляції відкриває доступ до глобального інтернету

22:33 25.05.2026 Пн
2 хв
Влада Ірану спочатку блокувала інтернет через протести, а потім через війну
aimg Марія Науменко
Фото: президент Ірану Масуд Пезешкіан (Getty Images)

Президент Ірану Масуд Пезешкіан доручив відновити міжнародний доступ до інтернету після майже 90 днів масштабного блокування в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили у виданні, про рішення влади повідомили державні ЗМІ Ірану з посиланням на представника Міністерства комунікацій країни.

Втім, коли саме та в якому форматі іранцям повністю повернуть доступ до глобальної мережі, наразі невідомо.

За даними інтернет-обсерваторії NetBlocks, більшість жителів Ірану були фактично відрізані від міжнародного інтернету протягом 87 днів. Лише частина громадян могла користуватися дорогими VPN-сервісами для обходу обмежень.

Спочатку влада Ірану заблокувала доступ до мережі 8 січня на тлі масштабних антиурядових протестів. У лютому зв’язок частково почав відновлюватися, однак після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого обмеження посилили знову.

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, раніше Fox News повідомив, що президент США Дональд Трамп дав Вашингтону та Тегерану сім днів для досягнення рамкової угоди про припинення війни. За даними телеканалу, до вечора неділі сторони вже погодили близько 95% меморандуму.

Документ насамперед спрямований на припинення бойових дій та відкриття Ормузької протоки. У разі досягнення домовленостей США та Іран протягом наступних 30-60 днів мають перейти до переговорів щодо остаточної угоди, зокрема з питання іранської ядерної програми.

