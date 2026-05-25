Иран после почти трех месяцев изоляции открывает доступ к глобальному интернету

Как отметили в издании, о решении властей сообщили государственные СМИ Ирана со ссылкой на представителя Министерства коммуникаций страны.

Впрочем, когда именно и в каком формате иранцам полностью вернут доступ к глобальной сети, пока неизвестно.

По данным интернет-обсерватории NetBlocks, большинство жителей Ирана были фактически отрезаны от международного интернета в течение 87 дней. Лишь часть граждан могла пользоваться дорогими VPN-сервисами для обхода ограничений.

Сначала власти Ирана заблокировали доступ к сети 8 января на фоне масштабных антиправительственных протестов. В феврале связь частично начала восстанавливаться, однако после начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля ограничения ужесточили снова.

Переговоры США и Ирана

Напомним, ранее Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп дал Вашингтону и Тегерану семь дней для достижения рамочного соглашения о прекращении войны. По данным телеканала, к вечеру воскресенья стороны уже согласовали около 95% меморандума.