Іран пішов на радикальний крок проти Трампа та зірвав переговори за день до зустрічі

Іран відмовився від проведення другого раунду мирних переговорів з США. Головною причиною демаршу в Тегерані називають нереалістичні вимоги Вашингтона та тривалу морську блокаду.
В іранському державному агентстві пояснили, що відсутність делегації Тегерана на переговорах зумовлена "надмірними вимогами Вашингтона та постійними змінами позицій".
Також іранська сторона звинувачує США у суперечливості заяв та продовженні морської блокади, що унеможливлює подальший діалог.
Рішення про зрив зустрічі було оприлюднено невдовзі після заяви президента США Дональда Трампа про підготовку нового раунду переговорів.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс мав прибути до Пакистану вже завтра у складі американської делегації.
Sky News зазначає, що ситуація погіршується на тлі завершення терміну двотижневої угоди про припинення вогню між країнами, який спливає цієї середи.
Попри те, що перемир'я загалом дотримувалося, напруженість зросла після рішення Ірану скасувати повторне відкриття Ормузької протоки.
Тегеран стверджує, що американська блокада іранських портів є прямим порушенням чинних домовленостей.
Водночас Дональд Трамп раніше попереджав про готовність "вивести з ладу" об'єкти критичної інфраструктури Ірану, включаючи мости та електростанції, якщо угоди не буде досягнуто.
Нагадаємо, раніше в Тегерані вже демонстрували різку позицію щодо Вашингтона. Зокрема, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф оголосив про "перемогу" над Сполученими Штатами.
За його словами, США програли, оскільки не змогли повалити чинний режим або встановити контроль над стратегічною Ормузькою протокою.
Крім того, переговорний процес і раніше перебував у кризі через ядерне питання. Влада Ірану офіційно відмовилася передавати США збагачений уран, пояснивши це небажанням проводити очні зустрічі з американською стороною на поточних умовах.
Це рішення стало серйозним ударом по спробах команди Трампа досягти нової домовленості.