RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран пошел на радикальный шаг против Трампа и сорвал переговоры за день до встречи

22:50 19.04.2026 Вс
2 мин
Тегеран принял неожиданное решение, что стало причиной демарша?
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Иран отказался от проведения второго раунда мирных переговоров с США. Главной причиной демарша в Тегеране называют нереалистичные требования Вашингтона и длительную морскую блокаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и иранское государственное агентство IRNA.

Причины отказа от диалога

В иранском государственном агентстве объяснили, что отсутствие делегации Тегерана на переговорах обусловлено "чрезмерными требованиями Вашингтона и постоянными изменениями позиций".

Также иранская сторона обвиняет США в противоречивости заявлений и продолжении морской блокады, что делает невозможным дальнейший диалог.

Решение о срыве встречи было обнародовано вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о подготовке нового раунда переговоров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс должен был прибыть в Пакистан уже завтра в составе американской делегации.

Обострение на фоне прекращения огня

Sky News отмечает, что ситуация ухудшается на фоне завершения срока двухнедельного соглашения о прекращении огня между странами, который истекает в эту среду.

Несмотря на то, что перемирие в целом соблюдалось, напряженность возросла после решения Ирана отменить повторное открытие Ормузского пролива.

Тегеран утверждает, что американская блокада иранских портов является прямым нарушением действующих договоренностей.

В то же время Дональд Трамп ранее предупреждал о готовности "вывести из строя" объекты критической инфраструктуры Ирана, включая мосты и электростанции, если соглашение не будет достигнуто.

Иран объявил победу над США

Напомним, ранее в Тегеране уже демонстрировали резкую позицию в отношении Вашингтона. В частности, спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф объявил о "победе" над Соединенными Штатами.

По его словам, США проиграли, поскольку не смогли свергнуть действующий режим или установить контроль над стратегическим Ормузским проливом.

Кроме того, переговорный процесс и раньше находился в кризисе из-за ядерного вопроса. Власти Ирана официально отказались передавать США обогащенный уран, объяснив это нежеланием проводить очные встречи с американской стороной на текущих условиях.

Это решение стало серьезным ударом по попыткам команды Трампа достичь новой договоренности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампБлижний востокМирные переговоры