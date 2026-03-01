Іран підтвердив загибель міністра оборони та начальника Генштабу

Як повідомляється, внаслідок авіаудару загинули міністр оборони генерал Азіз Насірзаде та начальник Генштабу генерал Абдол Рахім Мусаві.

Вони загинули на зустрічі разом із головнокомандувачем іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Мохаммедом Пакпуром та секретарем Ради оборони Ірану Алі Шамхані.

Також BBC повідомило, що іранські ЗМІ підтвердили загибель Пакпура та Шамхані внаслідок авіаударів.

Пакпура було призначено головнокомандувачем КВІР після того, як його попередник загинув під час 12-денної ірано-ізраїльської війни у ​​червні 2025 року. Раніше він був командувачем сухопутних військ КВІР.

Шамхані, який також був старшим радником верховного лідера Ірану, був поранений під час 12-денної війни минулого року.

Як відомо, і Пакпур, і Шамхані були під санкціями США.