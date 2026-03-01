RU

Иран подтвердил гибель министра обороны и начальника Генштаба

Фото: министр обороны Ирана Азиз Насирзаде (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель министра обороны и начальника Генерального штаба страны во время авиаудара Израиля и США 28 февраля.

Как сообщается, в результате авиаудара погибли министр обороны генерал Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал Абдол Рахим Мусави.

Они погибли на встрече вместе с главнокомандующим иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммедом Пакпуром и секретарем Совета обороны Ирана Али Шамхани.

Также BBC сообщило, что иранские СМИ подтвердили гибель Пакпура и Шамхани в результате авиаударов.

Пакпура был назначен главнокомандующим КСИР после того, как его предшественник погиб во время 12-дневной ирано-израильской войны в июне 2025 года. Ранее он был командующим сухопутными войсками КСИР.

Шамхани, который также был старшим советником верховного лидера Ирана, был ранен во время 12-дневной войны в прошлом году.

Как известно, и Пакпур, и Шамхани были под санкциями США.

 

Удары по Ирану

Напомним, вчера, 28 февраля, Израиль и США нанесли превентивный удар по Ирану для нейтрализации угроз безопасности. По всему Израилю было введено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны режима аятолл.

В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

Впоследствии стало известно о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.

Все подробности атаки США и Израиля на Иран читайте в материале РБК-Украина.

Соединенные Штаты АмерикиИзраильИран