Иран подтвердил гибель министра обороны и начальника Генштаба

Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель министра обороны и начальника Генерального штаба страны во время авиаудара Израиля и США 28 февраля.
Как сообщается, в результате авиаудара погибли министр обороны генерал Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал Абдол Рахим Мусави.
Они погибли на встрече вместе с главнокомандующим иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммедом Пакпуром и секретарем Совета обороны Ирана Али Шамхани.
Также BBC сообщило, что иранские СМИ подтвердили гибель Пакпура и Шамхани в результате авиаударов.
Пакпура был назначен главнокомандующим КСИР после того, как его предшественник погиб во время 12-дневной ирано-израильской войны в июне 2025 года. Ранее он был командующим сухопутными войсками КСИР.
Шамхани, который также был старшим советником верховного лидера Ирана, был ранен во время 12-дневной войны в прошлом году.
Как известно, и Пакпур, и Шамхани были под санкциями США.
Напомним, вчера, 28 февраля, Израиль и США нанесли превентивный удар по Ирану для нейтрализации угроз безопасности. По всему Израилю было введено чрезвычайное положение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны режима аятолл.
В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.
Впоследствии стало известно о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.
