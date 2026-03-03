Іран на переговорах хвалився, що може створити 11 ядерних бомб, - Віткофф

За словами Віткоффа, фактичне визнання Ірану сталося ще під час першого раунду переговорів на початку цього року.

"На тій першій зустрічі обидва іранські перемовники прямо заявили нам, без жодного сорому, що у них у розпорядженні 460 кг 60%-ого (збагаченого урану - ред.) і що їм відомо, що з нього можна виготовити 11 ядерних бомб", - сказав він в ефірі Fox News.

Посланець додав, що іранські переговірники "пишалися тим, що їм вдалося обійти всі можливі протоки контролю і досягти угоди про постачання 11 ядерних бомб".

Також за словами Віткоффа, під час тієї першої зустрічі іранці хвалилися ще й наявністю "невід'ємного права" на збагачення ядерного палива.

"Ми відповіли, що президент (Трамп - ред.) вважає, що у нас є невід'ємне право зупинити вас на корені. Ми з Джаредом просто подивилися один на одного і сказали: "Тепер нам справді не поздоровиться", - сказав спецпредставник президента США Дональда Трампа.

Виходячи зі слів Віткоффа, Трамп відправив його і Джареда Кушнера на переговори, щоб досягти угоди, відповідно до якої Тегеран погодиться ліквідувати свою ракетну програму, припинить підтримку маріонеткових держав, скасує свій військово-морський флот, "щоб ми могли здобути свободу мореплавства", і припинити збагачення урану.

Однак уже на другому раунді переговорів стало зрозуміло, що жодного результату не буде. Третій раунд був останньою спробою.

"Ми поїхали туди і спробували укласти з ними справедливу угоду, але було цілком очевидно, що це буде неможливо - ймовірно, вже до кінця другої зустрічі, але ми повернулися на третю зустріч, щоб зробити останню спробу. Вони хотіли, щоб ми повідомили про позитивні результати. Але ця зустріч не була позитивною", - резюмував Віткофф.