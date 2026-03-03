Иран на переговорах хвастался, что может создать 11 ядерных бомб, - Уиткофф

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Иран на переговорах хвастался, что имеет достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По словам Уиткоффа, фактическое признание Ирана случилсоь еще во время первого раунда переговоров в начале этого года.
"На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60%-ого (обогащенного урана - ред.) и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб", - сказал он в эфире Fox News.
Посланник добавил, что иранские переговорщики "гордились тем, что им удалось обойти все возможные протоков контроля и достичь соглашения о поставке 11 ядерных бомб".
Также по словам Уиткоффа, во время той первой встрече иранцы хвастались еще и наличием "неотъемлемого права" на обогащение ядерного топлива.
"Мы ответили, что президент (Трамп - ред.) считает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас на корню. Мы с Джаредом просто посмотрели друг на друга и сказали: "Теперь нам действительно не поздоровится", - сказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа.
Исходя из слов Уиткоффа, Трамп отправил его и Джареда Кушнера на переговоры, чтобы достичь сделку, в соответствии с которой Тегеран согласится ликвидировать свою ракетную программу, прекратит поддержку марионеточных государств, упразднит свой военно-морской флот, "чтобы мы могли обрести свободу мореплавания", и прекратить обогащение урана.
Однако уже на втором раунде переговоров стало ясно, что никакого результата не будет. Третий раунд был последней попыткой.
"Мы поехали туда и попытались заключить с ними справедливую сделку, но было совершенно очевидно, что это будет невозможно - вероятно, уже к концу второй встречи, но мы вернулись на третью встречу, чтобы сделать последнюю попытку. Они хотели, чтобы мы сообщили о положительных результатах. Но эта встреча не была положительной", - резюмировал Уиткофф.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США начали бомбить Иран, но с еще большей интенсивностью, нежели это было в июне 2025 года.
В первый же день начала операции президент США Дональд Трамп в интервью СМИ открыто заявил, что причиной принятого решения стал провал переговоров по ядерной сделке. Также он утверждал, что если бы операция не началась, то уже через две недели Иран мог бы создать ядерное оружие.
Кроме того, этой ночью он написал пост, в котором заявил, что если бы он в 2018 году не вышел из ядерной сделки, которая была заключена между бывшим президентом США Бараком Обамой и Ираном - то Тегеран уже в 2023 году имел бы ядерное оружие.