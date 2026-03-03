Иран на переговорах хвастался, что может создать 11 ядерных бомб, - Уиткофф

По словам Уиткоффа, фактическое признание Ирана случилсоь еще во время первого раунда переговоров в начале этого года.

"На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60%-ого (обогащенного урана - ред.) и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб", - сказал он в эфире Fox News.

Посланник добавил, что иранские переговорщики "гордились тем, что им удалось обойти все возможные протоков контроля и достичь соглашения о поставке 11 ядерных бомб".

Также по словам Уиткоффа, во время той первой встрече иранцы хвастались еще и наличием "неотъемлемого права" на обогащение ядерного топлива.

"Мы ответили, что президент (Трамп - ред.) считает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас на корню. Мы с Джаредом просто посмотрели друг на друга и сказали: "Теперь нам действительно не поздоровится", - сказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа.

Исходя из слов Уиткоффа, Трамп отправил его и Джареда Кушнера на переговоры, чтобы достичь сделку, в соответствии с которой Тегеран согласится ликвидировать свою ракетную программу, прекратит поддержку марионеточных государств, упразднит свой военно-морской флот, "чтобы мы могли обрести свободу мореплавания", и прекратить обогащение урана.

Однако уже на втором раунде переговоров стало ясно, что никакого результата не будет. Третий раунд был последней попыткой.

"Мы поехали туда и попытались заключить с ними справедливую сделку, но было совершенно очевидно, что это будет невозможно - вероятно, уже к концу второй встречи, но мы вернулись на третью встречу, чтобы сделать последнюю попытку. Они хотели, чтобы мы сообщили о положительных результатах. Но эта встреча не была положительной", - резюмировал Уиткофф.