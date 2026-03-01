Іран міг отримати ядерну зброю протягом двох тижнів: Трамп про причину початку операції

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби не було розпочато військову операцію проти Ірану, то Тегеран створив би ядерну зброю вже протягом двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ведучої Fox News Жаклін Хайнріх.

"Якби ми цього зробили, у них була б ядерна зброя протягом двох тижнів. І тоді все це було б неможливо", - сказав Трамп.

Що відомо про конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль спільно зі США почали бомбити Іран, щоб стримати прагнення Тегерана до ядерної зброї та знищити ракетний арсенал країни.

Після початку операції Дональд Трамп виступив із відеозверненням і сказав, що операцію було розпочато для усунення загроз з боку іранського режиму, а основна мета операції полягає в захисті американського народу і союзників.

До вечора того ж дня Трамп дав інтерв'ю кільком ЗМІ. У коментарі Axios він пояснив, що причиною рішення про удари став провів останніх переговорів щодо ядерної угоди та поведінка Ірану за останні кілька десятиліть.

Ще трохи пізніше, Трамп написав у соцмережах, що внаслідок ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Іранські ЗМІ це відкидали, але в ніч на 1 березня все ж підтвердили інформацію. Уже вранці в країні обрали нового тимчасового верховного лідера.

Але як відомо, країна втратила не лише Хаменеї, а й низку інших високопосадовців. За словами Трампа, одним ударом "пішли у відставку" одразу 48 іранських чиновників. Також Ізраїль сьогодні відзвітував про ліквідацію всього вищого керівництва Ірану.

Наразі бойові дії між сторонами конфлікту тривають. При цьому Дональд Трамп стверджує, що нові іранські лідери хочуть відновити діалог зі США, і він згоден на це. Однак терміни, коли будуть зустрічі - не уточнив.