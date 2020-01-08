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Іран не передасть чорні скриньки літака, який розбився, компанії Boeing

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 13:30
Іран не передасть чорні скриньки літака, який розбився, компанії Boeing
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Поки що невідомо, куди Іран відправить ящики, щоб проаналізувати їх дані

Іран не передасть чорні ящики українського літака, який розбився біля Тегерана, компанії Boeing. Про це заявив керівник організації цивільної авіації країни, передає Jerusalem Post.

Поки що невідомо, куди Іран відправить ящики, щоб проаналізувати їх дані.

Раніше повідомлялося, що на місці авіакатастрофи літака МАУ в Ірані виявили обидві чорні скриньки.

Раніше РБК-Україна писало, що, згідно з міжнародним правом, катастрофу літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ буде розслідувати влада Ірану. У той же час на сьогодні лише деякі країни мають технічні можливості для повного розслідування, а бортові самописці повинні бути розшифровані в спеціалізованій лабораторії.

Крім того, опублікований список загиблих в результаті авіакатастрофи.

Для з'ясування причини катастрофи літака МАУ в Ірані український уряд заборонив польоти в цю країну.

Зазначимо, на авіакатастрофу в Ірані відреагували лідери країн Євросоюзу, Росії та інших країн.

МАУ опублікувала імена загиблих в Ірані членів екіпажу Україна та Іран домовилися про координацію в розслідуванні аварії літака МАУ
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