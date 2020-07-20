Иран передал Франции "черные ящики" самолета МАУ, а во Франции горел еще один собор: новости за выходные

Иран передал французской стороне "черные ящики" сбитого самолета МАУ, У берегов Нигерии похитили шестерых украинских моряков, во Франции спустя год после пожара в Нотр-Даме загорелся еще один собор. Подробнее о том, что произошло на выходных, 18-19 июля, - в материале РБК-Украина

Иран передал Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Иран передал французской стороне "черные ящики" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Ожидается, что расшифровка начнется уже в понедельник, 20 июля. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, передает местный ресурс parsine.com.

"В этом отношении французское правительство очень хорошо сотрудничало с иранской делегацией, и я хотел бы поблагодарить Францию ", - добавил Бахарванд.

У берегов Нигерии похитили шестерых украинских моряков

При захвате танкера у берегов Нигерии пираты похитили шестерых украинских моряков. В общей сложности, в заложники были захвачены 13 членов экипажа танкера Curacao Trader.

Нападение на танкер произошло в самой отдаленной от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.

В Раде готовят "большую парламентскую реформу"

В Украине готовят закон об оппозиции, но парламент нуждается в изменениях и в коалиции. В законопроекте предлагают расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

Об этом народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова заявила в интервью "Громадскому".

Нардеп считает, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в Раде.

После введения новых критериев в список "зеленых" попали 9 стран

После введения нового порога относительно активных больных на 100 тысяч населения, в перечень "зеленых" стран попали 9 государств. Из всех стран, которые добавились - это Албания, Румыния, Болгария, Сербия, Чехия, Египет.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он заявил, что на сайте Минздрава был сразу опубликован обновленный список.

Судья Вовк отрицает получение подозрения

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил, что подозрения ему никто не вручал. Обыски в суде 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.

Об этом Вовк написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку. Также подозрение сообщили его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В Одесской области в ДТП погибли 6 человек, еще 3 пострадали

В субботу утром, 18 июля, в Измаильском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Жертвами аварии стали 6 человек, еще троих госпитализировали.

Как сообщили в местной полиции, в автомобиле "ВАЗ" ехали четверо 23-летних мужчин. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия. Во встречном направлении, в село Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое - в больнице.

Предварительно установлено, что столкновение авто произошло, когда "ВАЗ" выехал на встречную полосу.

Во Франции спустя год после пожара в Нотр-Даме загорелся еще один собор

Во французском Нанте горел средневековый кафедральный собор Петра и Павла. Пожар начался в субботу 18 июля, около 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Возгорание было неконтролируемым и огонь быстро распространился по зданию. На место направили более 100 пожарных, огонь потушили при помощи пожарных лестниц.

Полиция задержала 39-летнего мигранта, который работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара, однако позже его отпустили, не подтвердив его причастность к поджогу.

Появились фото изнутри собора после пожара.

Ученые заявили о распаде одного из континентов

Ученые зафиксировали разделение африканского континента на два отдельных материка. Этот сложный геологический процесс происходит в одном из самых жарких мест на Земле - вдоль засушливого участка одного из девяти регионов Эфиопии Афар.

Раскол Африки на две части и создание нового океана, как считают ученые, произойдет через 5-10 миллионов лет.