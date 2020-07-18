МИД уточнил число захваченных пиратами украинцев. В плену уже 6 моряков

Фото: танкер Curacao Trader (marinetraffic.com)

Количество похищенных украинцев выросло

Количество похищенных граждан Украины с захваченного пиратами танкера Curacao Trader вблизи берегов Нигерии возросло. Стало известно о похищении еще двух украинских моряков.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По уточненной информации, с борта танкера Curacao Trader пираты похитили шестерых украинских граждан.

Напомним, сегодня стало известно о нападении пиратов на танкер Curacao Trader вблизи берегов Нигерии.

Сразу же после появления информации о захвате танкера МИД начало выяснять, были ли на борту судна граждане Украины. Сначала дипломатическое представительство сообщало о захвате 4 украинских моряков.

В общем пираты взяли в заложники 13 членов экипажа танкера Curacao Trader.

Отметим, что нападение на танкер произошло в самой отдаленной от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.