После введения новых критериев в список "зеленых" попали 9 стран

Фото: люди в аэропорту (pixabay)

На сайте Минздрава был опубликован обновленный список

После введения нового порога относительно активных больных на 100 тысяч населения, в перечень "зеленых" стран попали 9 государств. Из всех стран, которые добавились - это Албания, Румыния, Болгария, Сербия, Чехия, Египет.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов заявил, что на сайте Минздрава был сразу опубликован обновленный список.

"Хотел бы подчеркнуть, что после увеличения этого порога от наших граждан, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции", - отметил министр.

Напомним, Украина сократила список стран "красной зоны", по прибытию из которых необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.

Отметим правительство Украины одобрило изменение критериев для внесения стран в "красный список" - теперь в эту зону попадают те, в которых более 50 активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Добавим, Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.