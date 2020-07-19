ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

После введения новых критериев в список "зеленых" попали 9 стран

Киев, Воскресенье 19 июля 2020 11:31
После введения новых критериев в список "зеленых" попали 9 стран
Фото: люди в аэропорту (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

На сайте Минздрава был опубликован обновленный список

После введения нового порога относительно активных больных на 100 тысяч населения, в перечень "зеленых" стран попали 9 государств. Из всех стран, которые добавились - это Албания, Румыния, Болгария, Сербия, Чехия, Египет.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов заявил, что на сайте Минздрава был сразу опубликован обновленный список.

"Хотел бы подчеркнуть, что после увеличения этого порога от наших граждан, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции", - отметил министр.

Напомним, Украина сократила список стран "красной зоны", по прибытию из которых необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.

Отметим правительство Украины одобрило изменение критериев для внесения стран в "красный список" - теперь в эту зону попадают те, в которых более 50 активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Добавим, Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныстраныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь