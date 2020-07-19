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В Раде готовят "большую парламентскую реформу"

Киев, Воскресенье 19 июля 2020 13:36
В Раде готовят "большую парламентскую реформу"
Фото: Совет (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Нардеп Третьякова считает, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами

В Украине готовят закон об оппозиции, но парламент требует изменений и в коалиции. В законопроекте предлагают расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

Об этом народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова заявила в интервью "Громадскому".

Нардеп считает, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в Раде.

"Очень часто говорят, что коалиционное соглашение - это эти реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть сделки, но должна быть еще большая часть коалиционного соглашения, которая называется "организационная часть", и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся, чтобы была принята эта политическая программа", - сказала она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры".

До этого Рада поддержала во втором чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины.

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