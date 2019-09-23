ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран освободил шведский танкер Stena Impero

Новости » В мире    23.09.2019 - 14:21
Иран освободил шведский танкер Stena Impero
Фото: танкер Stena Impero (twitter.com/Share_Talk)

Танкер задержали в июле в Ормузском проливе

В понедельник, 23 сентября, иранские власти отпустили шведский танкер под британским флагом Stena Impero, который был задержан в июле этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что это объявление было сделано за день до встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Ирана Хасана Рухани в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, Корпус Революционной гвардии Ирана (IRGC) 19 июля захватил Stena Impero в Ормузском проливе. На борту были 23 члена экипажа, среди которых не было британцев. В сентябре 7 членов экипажа танкера были освобождены.

Stena Impero был задержан после инцидента с иранским рыболовным судном. Танкер якобы не ответил на сигнал бедствия, который был подан рыболовным судном.

Отметим, танкер был захвачен через две недели после того, как Великобритания задержала иранский танкер у берегов Гибралтара, британской заморской территории на юге Испании. Власти Гибралтара освободили этот корабль в конце августа, несмотря на сопротивление США.

Ранее информацию о том, что танкер Stena Impero вскоре сможет выйти в международные воды из порта Бендер-Аббас в Иране подтвердил также генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания считает Иран виновным в атаке на саудовские нефтяные объекты. Кроме того, Великобритания рассмотрит возможность участия в военных усилиях США, направленных на укрепление обороны саудовского королевства.

Старейший туроператор в мире прекратил работу Британия и США договорились заключить торговую сделку к июлю 2020, - Sun
Новости Украины ВеликобританияИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь